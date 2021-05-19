«Бавария» добавила пятую звезду на эмблему клуба

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» показала, как будет выглядеть эмблема клуба с пятой звездой после завоевания очередного чемпионского титула в чемпионате Германии.

Соответствующий пост доступен в «твиттере» «Баварии».

Напомним, что «Бавария» стала чемпионом в девятый раз кряду и в 31-й с момента основания команды. Однако клуб может поставить звезду над своей эмблемой при третьем, пятом, 10-м, 20-м и 30-м титулах. Но по итогам прошлого сезона добавления пятой звезды не произошло из-за того, что свой первый титул «Бавария» завоевала ещё до создания Бундеслиги.

«Наш клуб заработал пятую звезду на эмблеме, мы будем носить её теперь долгие годы. Жаль, что пока не можем отпраздновать победу с фанатами. Надеюсь, скоро получится», — цитирует председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге пресс-служба «Баварии».