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«Интер», став победителем Серии А, заработал € 23,4 млн призовых от телетрансляций

«Интер», став победителем Серии А, заработал € 23,4 млн призовых от телетрансляций
Вячеслав Моренко
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Стало известно распределение фонда призовых денежных средств от телетрансляций чемпионата Италии. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Calcioefinanza.

Призовой фонд от продажи прав телетрансляций сезона-2020/2021 Серии А составил € 1,1 млрд. Половина суммы делится на равные части между 20 командами, участвующими в лиге. Ещё 20 % распределяются в соответствии с количеством болельщиков клуба, а оставшиеся 30 % делятся в зависимости от выступлений: 15 % в зависимости от текущего сезона и 15 % по усреднённым результатам, начиная с 1946 года.

«Интер» выиграл свой первый титул в Серии А за 11 лет и получит € 23,4 млн, а «Милан», «Аталанта» и «Наполи» будут бороться за второе место и € 19,4 млн.

Полное распределение выглядит следующим образом:

1-е место — € 23,4 млн
2-е — € 19,4 млн
3-е — € 16,8 млн
4-е — € 14,2 млн
5-е — € 12,5 млн
6-е — € 10,9 млн
7-е — € 9,3 млн
8-е — € 8,3 млн
9-е — € 7,4 млн
10-е — € 6,3 млн
11-е — € 5,5 млн
12-е — € 5 млн
13-е — € 4,6 млн
14-е — € 4,1 млн
15-е — € 3,6 млн
16-е — € 3,2 млн
17-е — € 2,8 млн
18-е — € 2,2 млн
19-е — € 1,6 млн
20-е — € 0,9 млн

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