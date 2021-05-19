«Интер», став победителем Серии А, заработал € 23,4 млн призовых от телетрансляций

Стало известно распределение фонда призовых денежных средств от телетрансляций чемпионата Италии. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Calcioefinanza.
Призовой фонд от продажи прав телетрансляций сезона-2020/2021 Серии А составил € 1,1 млрд. Половина суммы делится на равные части между 20 командами, участвующими в лиге. Ещё 20 % распределяются в соответствии с количеством болельщиков клуба, а оставшиеся 30 % делятся в зависимости от выступлений: 15 % в зависимости от текущего сезона и 15 % по усреднённым результатам, начиная с 1946 года.
«Интер» выиграл свой первый титул в Серии А за 11 лет и получит € 23,4 млн, а «Милан», «Аталанта» и «Наполи» будут бороться за второе место и € 19,4 млн.
Полное распределение выглядит следующим образом:
1-е место — € 23,4 млн
2-е — € 19,4 млн
3-е — € 16,8 млн
4-е — € 14,2 млн
5-е — € 12,5 млн
6-е — € 10,9 млн
7-е — € 9,3 млн
8-е — € 8,3 млн
9-е — € 7,4 млн
10-е — € 6,3 млн
11-е — € 5,5 млн
12-е — € 5 млн
13-е — € 4,6 млн
14-е — € 4,1 млн
15-е — € 3,6 млн
16-е — € 3,2 млн
17-е — € 2,8 млн
18-е — € 2,2 млн
19-е — € 1,6 млн
20-е — € 0,9 млн
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