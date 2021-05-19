«Ман Сити» и «Ман Юнайтед» интересуются 18-летним защитником «Спортинга»

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к левому защитнику португальского «Спортинга» Нуно Мендешу. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии 18-летний Мендеш провёл 29 матчей (все в основе), забил один гол, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

Напомним, после 32-го тура «Спортинг» набрал 82 очка и стал недосягаемым для ближайшего преследователя – «Порту», в активе которого 74 очка. Лиссабонский клуб впервые с сезона-2001/2002 стал чемпионом Португалии.

В мае сообщалось, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к возвращению в «Спортинг».