«Байер» определился с новым главным тренером
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Немецкий «Байер» определился с кандидатурой нового главного тренера. Как сообщает в «Твиттере» журналист Sport1 Патрик Бергер, по окончании сезона «Байер» возглавит Херардо Сеоане, который в настоящее время тренирует «Янг Бойз».
По информации источника, 42-летний швейцарец заключит с «Байером» двухлетний контракт.
Напомним, в конце марта «Байер» отправил в отставку с поста главного тренера Петера Боша. Исполняющим обязанности до конца сезона был назначен бывший тренер сборной Германии U19 Ханнес Вольф.
После 33 туров Бундеслиги «аспириновые» с 52 очками занимают шестое место в турнирной таблице. Заключительный матч чемпионата Германии «Байер» проведёт на выезде с дортмундской «Боруссией» 22 мая.
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