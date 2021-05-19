Роберт Левандовски может перейти в «Челси»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в лондонском «Челси». Об этом сообщает Sky Sport Germany. По информации источника, «Челси» уже связался с мюнхенским клубом.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл 39 матчей за «Баварию», в которых забил 47 голов и сделал восемь результативных передач. В Бундеслиге польский нападающий забил 40 голов, повторив «вечный» рекорд Герда Мюллера. Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года, его действующий контракт истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Барселона» и «ПСЖ». По данным СМИ, Левандовски может перейти в парижский клуб в случае продажи Киллиана Мбаппе. В мае стало известно, что в услугах польского футболиста заинтересован и мадридский «Реал». Отмечается, что мюнхенский клуб может отпустить форварда летом за € 60 млн, чтобы закрыть прореху в бюджете, которая возникла из-за пандемии коронавируса.