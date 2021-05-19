«Локо» хочет арендовать «Лужники» на 49 лет, «Челси» обходит «Лестер». Главное к утру

«Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет и начать там следующий сезон, «Челси» обыграл «Лестер» и набрал важнейшие очки в борьбе за попадание в Лигу чемпионов, а «Локомотив-Кубань» в полуфинале Единой лиги в овертайме проиграл УНИКСу, несмотря на камбэк с -19 в 4-й четверти – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет и начать там следующий сезон.

2. «Челси» обыграл «Лестер» и набрал важнейшие очки в борьбе за попадание в Лигу чемпионов.

3. «Локомотив-Кубань» в овертайме проиграл УНИКСу, несмотря на камбэк с -19 в 4-й четверти.

4. Эдинсон Кавани забил гол ударом с 40 метров. Видео.

5. Россиянки завоевали серебро и бронзу чемпионата Европы по плаванию на 800 м вольным стилем.

6. «Тампа» обыграла «Флориду» и повела в серии 2:0, Кучеров сделал ассист.

7. Бой Диллашоу с Сэндхагеном возглавит турнир UFC Fight Night 24 июля.

8. ЦСКА предложил Васину новый контракт.

9. Ассоциация медицинских работников Токио призвала отменить Олимпийские игры в Японии.

10. Джордан Ларссон попал в заявку сборной Швеции на Евро-2020.

11. «Питтсбург» без Малкина одолел «Айлендерс» и сравнял счёт в серии плей-офф.

12. В НБА назвали лучшего тренера года.