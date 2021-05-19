«Локо» хочет арендовать «Лужники» на 49 лет, «Челси» обходит «Лестер». Главное к утру

«Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет и начать там следующий сезон, «Челси» обыграл «Лестер» и набрал важнейшие очки в борьбе за попадание в Лигу чемпионов, а «Локомотив-Кубань» в полуфинале Единой лиги в овертайме проиграл УНИКСу, несмотря на камбэк с -19 в 4-й четверти – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет и начать там следующий сезон.
2. «Челси» обыграл «Лестер» и набрал важнейшие очки в борьбе за попадание в Лигу чемпионов.
3. «Локомотив-Кубань» в овертайме проиграл УНИКСу, несмотря на камбэк с -19 в 4-й четверти.
4. Эдинсон Кавани забил гол ударом с 40 метров. Видео.
5. Россиянки завоевали серебро и бронзу чемпионата Европы по плаванию на 800 м вольным стилем.
6. «Тампа» обыграла «Флориду» и повела в серии 2:0, Кучеров сделал ассист.
7. Бой Диллашоу с Сэндхагеном возглавит турнир UFC Fight Night 24 июля.
8. ЦСКА предложил Васину новый контракт.
9. Ассоциация медицинских работников Токио призвала отменить Олимпийские игры в Японии.
10. Джордан Ларссон попал в заявку сборной Швеции на Евро-2020.
11. «Питтсбург» без Малкина одолел «Айлендерс» и сравнял счёт в серии плей-офф.
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