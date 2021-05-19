Гари Линекер сделал выбор между победой в Кубке Англии и местом в Лиге чемпионов

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер рассказал о своём отношении к Кубку Англии и борьбе клубов за места в Лиге чемпионов. На минувшей неделе «Лестер Сити» в финале Кубка победил «Челси» со счётом 1:0. Вчера, 18 мая, лондонский клуб обыграл команду Брендана Роджерса в матче английской Премьер-лиги (2:1).

«Я знаю, что это так не работает. Но если бы мне предложили выбрать между победой в Кубке Англии и местом в Лиге чемпионов, я бы взял Кубок», — написал Линекер в своём «твиттере».

«Челси» в 37 матчах набрал 67 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Лестер Сити» (66) — на четвёртом месте. «Ливерпуль», располагающийся на пятом месте, имеет в своём активе 63 очка и матч в запасе. В Лигу чемпионов от Англии на следующий сезон попадают команды, занявшие первые четыре места в АПЛ.

Видеообзор матча «Челси» — «Лестер Сити».