Джикия — Тедеско: спасибо, Доменико, но мы не прощаемся

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил за совместную работу главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, который покидает свою должность по окончании нынешнего сезона.
«Спасибо Доменико, но мы не прощаемся...» — написал Джикия в своём «инстаграме».
10 мая главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с болельщиками после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1), который проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Это был последний домашний матч немецкого специалиста во главе красно-белых.
Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.
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