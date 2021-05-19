Джикия — Тедеско: спасибо, Доменико, но мы не прощаемся

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил за совместную работу главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, который покидает свою должность по окончании нынешнего сезона.



«Спасибо Доменико, но мы не прощаемся...» — написал Джикия в своём «инстаграме».

10 мая главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с болельщиками после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1), который проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Это был последний домашний матч немецкого специалиста во главе красно-белых.



Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.