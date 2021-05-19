Видеообзор победы «Лидс Юнайтед» в матче с «Саутгемптоном»

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» проиграл «Лидс Юнайтед». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:0.
В первом тайме командам не удалось забить ни одного мяча. Во середине второй половины встречи, на 73-й минуте, нападающий гостей Патрик Бэмфорд среагировал на заброс из глубины, догнал мяч во вратарской и протолкнул его между ног вратаря. Исход противостояния на 95-й минуте решил полузащитник «павлинов» Тайлер Робертс, со второй попытки поразивший ворота в контратаке.
«Лидс», набрав 56 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, однако по итогам тура может опуститься ниже. «Саутгемптон» (43) располагается на 14-й строчке.
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Лидс Юнайтед»:
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