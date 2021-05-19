Килиан Мбаппе: у меня не кружится голова от того, что я самый дорогой футболист в мире

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о том, что он является самым дорогим футболистом в мире, а также признался, что порой хочет жить в более спокойном ритме.



«У меня не кружится голова от этого. Эта сумма не идёт ко мне в карман, так что я о ней не думаю. Я просто наслаждаюсь каждым днём и знаю, что я везунчик. Хочу побеждать и всё.



Я доволен своей жизнью. Иногда хочется, чтобы она была поспокойнее, но что есть, то есть. У моей жизни есть плюсы и минусы, но я счастлив», — цитирует Мбаппе Marca со ссылкой на TF1.



Ранее нидерландская аудиторская компания KPMG представила список самых дорогих футболистов планеты. Мбаппе возглавил рейтинг с ценником в € 189 млн.



Килиан начинал карьеру в «Монако», а в 2017 году перешёл в «ПСЖ». С того же года вызывается в сборную Франции. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл 30 матчей в чемпионате Франции, забил 26 голов (6 — с пенальти) и отдал 7 результативных передач.

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