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Хави отказался от работы в дортмундской «Боруссии» и сборной Бразилии

Хави отказался от работы в дортмундской «Боруссии» и сборной Бразилии
Сергей Сорокин
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Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес отказался от работы в дортмундской «Боруссии» и сборной Бразилии за несколько недель до продления контракта с катарским клубом, сообщает AS.

Дортмундская «Боруссия» предлагала Хави контракт на три года. Сборная Бразилии планировала сделать специалиста помощником главного тренера на предстоящем ЧМ-2022, а затем предложить ему пост наставника национальной команды. Хави принял решение отклонить оба варианта.

«Аль-Садд» вместе с Хави стал чемпионом Катара сезона-2020/2021, пройдя всю дистанцию без поражений. Испанский тренер возглавляет команду с 2019 года. До этого он выступал за катарский клуб в качестве футболиста, покинув «Барселону» в 2015 году.

Напомним, Хави был связан с приходом в «Барселону» после увольнения из каталонского клуба Эрнесто Вальверде в январе 2020 года. В настоящее время также появлялась информация о возможном уходе нынешнего наставника сине-гранатовых Рональда Кумана, и в числе его потенциальных сменщиков числился Хави.

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