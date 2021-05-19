Нури Шахин — о Стивене Джеррарде: когда он говорит — лучше послушать!

Полузащитник турецкого «Антальяспора» Нури Шахин поделился воспоминаниями о выступлении за «Ливерпуль» в 2012-2013 годах.

«Луис Суарес был просто сумасшедшим! Он такой хороший человек, но и как игрок Луис просто невероятен. Тогда за „Ливерпуль“ выступали Джеррард, Рейна, Аггер, Шкртел, Хендерсон. Это была отличная команда. Я наслаждался тем периодом карьеры.

Стивен Джеррард был лидером. Он не кричал всё время, не изображал что-то, но когда он говорит — лучше послушать! Он был невероятен.

Это прекрасно организованный клуб с чудесными людьми. Я по-прежнему общаюсь со многими из них. Они помогли мне и моей семье как никто прежде. Проблема в том, что из Дортмунда позвонили и предложили вернуться, если я захочу. Тогда все понимали, что в «Ливерпуле» я получаю не так много времени на поле. Я подумал, что провести сезон в «Боруссии» будет хорошей идеей, поэтому согласился на переход», — цитирует Шахина Goal.

Падение ценою в титул. Как Джеррард лишил «Ливерпуль» чемпионства: