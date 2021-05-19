«Барселона» хочет обменять Гризманна на Жоау Фелиша

«Барселона» и «Атлетико» могут обменяться нападающими в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es со ссылкой на Esport 3.



По информации источника, каталонский клуб хочет обменять Антуана Гризманна на форварда «матрасников» Жоау Фелиша. При этом речь идёт об обмене без доплаты с какой-либо стороны. Мадридцы были бы рады заполучить свою бывшую звезду.



Отмечается, что подобная сделка могла быть оформлена ещё прошлым летом, однако тогда в «Атлетико» посчитали, что обмен получится неравноценным. Сейчас этой проблемы больше нет, поскольку Гризманн проводит нынешний сезон удачнее, чем предыдущий.



Гризманн защищал цвета «Атлетико» с 2014 по 2019 год, после чего перешёл в «Барселону» за € 120 млн. В нынешнем сезоне 30-летний француз провёл 35 матчей в Примере, забил 12 голов (один — с пенальти) и отдал семь результативных передач.



Фелиш перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» в том же 2019 году. Сумма трансфера составила € 127 млн. В этом сезоне на счету 21-летнего португальца семь мячей (один — с пенальти) и пять голевых пасов в 30 встречах чемпионата Испании.