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Рой Кин и Лэмпард включены в Зал славы АПЛ

Рой Кин и Лэмпард включены в Зал славы АПЛ
Михаил Рождественский
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Стали известны фамилии очередных футболистов, включённых в Зал славы английской Премьер-лиги.

Как сообщает пресс-служба лиги, четвёртым номинантом Зала славы стал легендарный хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин. Вслед за ним туда был включён бывший лидер полузащиты «Челси» Фрэнк Лэмпард.

Напомним, первыми в Зал славы попали форварды Алан Ширер и Тьерри Анри. Третьим номинантом стал Эрик Кантона, который возглавил список из 23 игроков, претендующих на включение в Зал славы. В дальнейшем подобным образом будут отобраны ещё трое футболистов.

Рой Кин выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2005 год. В составе «красных дьяволов» семь раз стал чемпионом Англии, завоевал четыре Кубка и столько же Суперкубков страны, а также выиграл Лигу чемпионов.

Лэмпард защищал цвета «Челси» с 2001 по 2014 год. С синими Фрэнк трижды стал чемпионом Англии, выиграл четыре Кубка и два Суперкубка страны, два Кубка лиги, а также завоевал трофеи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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