Месси и Суарес пообедали в Мадриде перед решающим туром Примеры

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси встретился с бывшим партнёром по команде, форвардом «Атлетико» Луисом Суаресом.



Футболисты вместе со своими жёнами пообедали в ресторане в Мадриде. Антонелла Рокуццо, супруга аргентинца, опубликовала в своём «инстаграме» их совместную фотографию из заведения.

За тур до конца сезона «Атлетико», набрав 83 очка, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, опережая единственного конкурента в борьбе за титул — мадридский «Реал» — на два очка. В решающем матче «матрасники» сыграют с «Вальядолидом». В свою очередь «сливочные» встретятся с «Вильярреалом».



Напомним, «Барселона» на днях уступила «Сельте» и лишилась шансов на чемпионство. Команда располагается на третьей строчке в таблице Примеры с 76 очками в активе.