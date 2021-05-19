Ольга Смородская: никогда в жизни не переехала бы в «Лужники» с «Локо». Глупость какая-то!
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Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на предстоящий переезд клуба в «Лужники» и снос нынешнего домашнего стадиона команды «РЖД Арены».
«Я бы никогда в жизни не переехала в «Лужники», глупость какая-то! Это неправильный ход со стороны руководства. У «Локомотива» замечательный, прекрасный и уютный стадион. Есть возможность увеличить его мощность, зачем его сносить — непонятно. Ещё при мне проводилась реконструкция всех несущих конструкций. «РЖД Арена» простоит ещё 25 лет как минимум.
И зачем такое прекрасное и уютное сооружение сносить? Я не вижу в этом никакого смысла. Как этического, так и финансового. Никакого вообще», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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