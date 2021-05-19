Уткин: Черкизово – это лучшее место для футбола в Москве. Прекратите заниматься ерундой

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о возможном переезде «Локомотива» в «Лужники».
«Я всё понимаю. И про пустующие «Лужники», и про то, что «РЖД Арену» невозможно развивать в нынешнем варианте, хотя, оговорюсь, я как-то не обнаруживаю, что развитие стадиона достигло своего пика. И я даже понимаю, что иметь базу в Баковке, а стадион в Черкизово — примерно то же, что жить в Балашихе, а работать в Одинцово. Это просто полярные точки Москвы.
Мало того, стадион «Локомотива» — это место, где меня, пожалуй, наиболее настойчиво [обзывают]. И я от этого грущу, поскольку в годы моей молодости фанаты были креативной веселой средой, хоть и хулиганской. А сейчас [обзывают] почему-то одним и тем же четверостишием и не могут придумать ничего нового и задорного, ну как тут не грустить?
Но при всем при этом Черкизово мое любимое футбольное место Москвы. Больше всего я люблю бывать там. И всегда любил. Это восхитительное место. Оно уютно, оно обустроено. Я хожу туда лет тридцать. И я хочу продолжать ходить смотреть футбол в Черкизово. Прекратите заниматься ерундой. Это лучшее место для футбола в Москве», — написал Уткин в своём «телеграме».
- 19 мая 2021
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