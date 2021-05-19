Рио Фердинанд рассказал о своей реакции на гол Алисона Бекера

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Рио Фердинанд отреагировал на гол вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера на последних секундах матча английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (2:1). Бразильский голкипер пришёл в штрафную соперника на подачу углового и забил гол ударом головой.
«Не думаю, что голкиперы «Ливерпуля» раньше забивали голы. Алисон же идёт к воротам соперника и забивает. Это произошло в удивительное время. Концовка матча… Я подумал: вау! Мы часто видим, как голкиперы идут в штрафную соперника, и думаем: что они делают? Но в этот раз он спас команду», — сказал Фердинанд на видео в его YouTube-канале.
Бекер стал первым вратарём в истории «Ливерпуля», забившим в официальном матче.
Мерсисайдцы в 36 матчах набрали 63 очка и занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021
Видео гола Алисона Бекера в матче с «Вест Бромвич Альбион».
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