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Отец Кварацхелии: Хвича точно покинет «Рубин» этим летом. Он не останется в России

Отец Кварацхелии: Хвича точно покинет «Рубин» этим летом. Он не останется в России
Михаил Рождественский
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Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, сообщил о предстоящем уходе сына из казанского клуба.

«Я могу на сто процентов заверить вас, что Хвича точно покинет «Рубин» этим летом. Но пока воздержусь от разговоров о том, в какую команду он перейдёт. Мы поговорим с разными клубами. Сейчас Хвича отдохнёт, а затем решит, где хочет играть. Хочу заверить всех грузин, что мой сын не останется в России», — цитирует Кварацхелию-старшего Sportall.ge.

Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них — «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария», «Аякс» и «Лидс Юнайтед».

В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги 20-летний хавбек принял участие в 23 матчах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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