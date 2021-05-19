Келечи Ихеаначо рассказал о причине потасовки в матче «Челси» — «Лестер Сити»

Нападающий «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо рассказал о массовой потасовке, случившейся в концовке встречи 37-го тура Премьер-лиги с «Челси».

«Антонио Рюдигер агрессивно толкнул Рикардо Перейру, это и вызвало потасовку. Я говорил ему успокоиться», — приводит слова Ихеаначо Sky Sports.

«Челси» одержал победу в матче с «Лестером» со счётом 2:1. Ихеаначо отметился голом, который стал для него 12-м в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

Потасовка в концовке матча «Челси» — «Лестер»

«Челси» в 37 матчах набрал 67 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Лестер Сити» (66) — на четвёртом месте. «Ливерпуль», располагающийся на пятом месте, имеет в своём активе 63 очка и матч в запасе. В Лигу чемпионов от Англии на следующий сезон попадают команды, занявшие первые четыре места в АПЛ.