Келечи Ихеаначо рассказал о причине потасовки в матче «Челси» — «Лестер Сити»

Нападающий «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо рассказал о массовой потасовке, случившейся в концовке встречи 37-го тура Премьер-лиги с «Челси».
«Антонио Рюдигер агрессивно толкнул Рикардо Перейру, это и вызвало потасовку. Я говорил ему успокоиться», — приводит слова Ихеаначо Sky Sports.
«Челси» одержал победу в матче с «Лестером» со счётом 2:1. Ихеаначо отметился голом, который стал для него 12-м в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.
Потасовка в концовке матча «Челси» — «Лестер»
«Челси» в 37 матчах набрал 67 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Лестер Сити» (66) — на четвёртом месте. «Ливерпуль», располагающийся на пятом месте, имеет в своём активе 63 очка и матч в запасе. В Лигу чемпионов от Англии на следующий сезон попадают команды, занявшие первые четыре места в АПЛ.
- 19 мая 2021
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