Алексей Миранчук: ни капли не разочарован и не жалею об уходе из «Локомотива»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поделился своими эмоциями после ухода из «Локомотива».



«Не знаю, что говорят. Это чемпионат Италии, сюда многие мечтают попасть, мне кажется. Ты играешь против одних из лучших команд. Не считаю, что люди, которые говорят, что нужно было остаться в «Локомотиве», правы. Я сделал осознанный выбор и знал, куда иду и что меня ждёт. Ни капли не жалею.



Я сомневался, когда переходил, когда были разговоры о переходе, когда анализировал – новая страна, новый чемпионат. Сейчас чувствую себя комфортно, есть куда расти. Я счастлив и ни капли не разочарован, не жалею о своем поступке», — сказал Миранчук в интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.



25-летний Миранчук в нынешнем сезоне провёл 24 матча в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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