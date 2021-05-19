«Газпром» стал спонсором Евро-2020
Поделиться
«Газпром» получил партнерские права на Евро-2020 и Евро-2024, Европейскую квалификацию к Евро-2024 на определенных рынках и финальные стадии Лиги наций УЕФА 2021 и 2023 годов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Помимо Лиги чемпионов, «Газпром», заключивший новое трехлетнее соглашение как партнер клубных турниров УЕФА, также получит спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА 2021–2024 годов.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 19 мая 2021
-
14:30
-
14:21
-
14:15
-
14:03
-
13:56
-
13:43
-
13:33
-
13:15
-
13:09
-
13:01
-
12:51
-
12:46
-
12:19
-
12:16
-
12:14
-
11:56
-
11:56
-
11:39
-
11:27
-
10:59
-
10:51
-
10:42
-
10:20
-
10:17
-
10:16
-
09:59
-
09:57
-
09:42
-
09:39
-
09:33
-
09:06
-
09:00
-
08:30
-
08:05
-
07:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам