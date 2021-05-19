Полузащитник «Локомотива» Мухин сегодня пройдёт медосмотр для ЦСКА

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин близок к переходу в другой столичный клуб — ЦСКА.
Как сообщает Sport24, сегодня, 19 мая, футболист пройдёт медицинский осмотр перед переходом в стан армейцев. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
15 мая «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе Мухина. Впоследствии стало известно, что Максим согласовал условия контракта с армейцами. За 19-летнего россиянина красно-синие заплатят всего 15 млн рублей — именно эта сумма прописана в его действующем соглашении в качестве отступных.
Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крыльев Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.
- 19 мая 2021
-
14:30
-
14:21
-
14:15
-
14:03
-
13:56
-
13:43
-
13:33
-
13:15
-
13:09
-
13:01
-
12:51
-
12:46
-
12:19
-
12:16
-
12:14
-
11:56
-
11:56
-
11:39
-
11:27
-
10:59
-
10:51
-
10:42
-
10:20
-
10:17
-
10:16
-
09:59
-
09:57
-
09:42
-
09:39
-
09:33
-
09:06
-
09:00
-
08:30
-
08:05
-
07:22