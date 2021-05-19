Полузащитник «Локомотива» Мухин сегодня пройдёт медосмотр для ЦСКА

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин близок к переходу в другой столичный клуб — ЦСКА.



Как сообщает Sport24, сегодня, 19 мая, футболист пройдёт медицинский осмотр перед переходом в стан армейцев. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



15 мая «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе Мухина. Впоследствии стало известно, что Максим согласовал условия контракта с армейцами. За 19-летнего россиянина красно-синие заплатят всего 15 млн рублей — именно эта сумма прописана в его действующем соглашении в качестве отступных.



Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крыльев Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.