В Госдуме надеются, что слова отца Хвичи не связаны с непростыми отношениями с Грузией

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал высказывание Бадри Кварацхелии. Ранее отец полузащитника «Рубина» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии сообщил о предстоящем уходе сына из казанского клуба.



«Не надо реагировать на эмоциональное заявление отца. Надо ждать официальных заявлений самого спортсмена, родители — важная вещь в нашей жизни, но у каждого спортсмена есть своя позиция. Мы не можем чётко понимать, что имел в виду отец. Может, он говорил о том, что Хвича не останется в России, а уедет играть в Италию или Германию. Очень надеюсь, что эти слова не связаны с непростыми взаимоотношениями наших государств. Давайте ждать развязки событий, мы ещё не слышали официального выступления спортсмена. Если Хвича не будет играть в России, значит, он нашёл более выгодное предложение. Это позиция и выбор спортсмена», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.