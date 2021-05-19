Режиссёр роликов «Рубина»: в 1980-е Слуцкий переписывался с девушкой из Японии, было модно

Режиссёр роликов «Рубина» Cолтан Сунгатуллин рассказал о пасхалках, которые были добавлены в клип к 50-летию главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого.
«У нас там очень много отсылок и пасхалок, мы такие детали очень тщательно прорабатывали и расписывали для каждого десятилетия. Там зашифровано много вещей, которые могут быть понятны только Леониду Викторовичу. Но есть и то, что лежит на поверхности. Например, в сцене 2000 года якобы Слуцкий включает компьютер, а на крышке корпуса процессора есть небольшая наклейка «Уралана» – клуба, который он тогда тренировал.
Или другой момент: в 2010-е есть сцена, где один из руководителей «Халл Сити» отправляет своё сообщение Слуцкому, а на полке лежат загранпаспорт и разговорник английского. Леонид Викторович тогда как раз активно его изучал – перед переездом в Англию.
В 1980-е годы он состоял в переписке с девушкой из Японии – тогда это было модно. Как-то раз она прислала ему подарок: вратарские перчатки, очень дефицитные в те годы. Не будем сдавать наших источников, но об этом факте из биографии Слуцкого нам рассказали люди из его окружения», — сказал Сунгатуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 19 мая 2021
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