Кокорин может стать частью сделки по переходу вратаря Краньо в «Фиорентину»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может сменить команду в летнее трансферное окно, спустя всего полгода после перехода в клуб из Флоренции.
Как сообщает Сalciomercatoweb, «фиалки» нацелились на вратаря «Кальяри» Алессио Краньо, в чьих услугах также заинтересован «Интер». Клуб просит за футболиста € 20 млн, что является проблемой для «Фиорентины». В связи с этим «фиалки», чтобы снизить цену, готовы включить в сделку двух игроков — Кокорина и защитника Лоренцо Венути.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Александр принял участие в трёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 19 мая 2021
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