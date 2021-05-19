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Нагорных – о возможном переезде «Локо»: речь идёт о реконструкции стадиона в Черкизово

Нагорных – о возможном переезде «Локо»: речь идёт о реконструкции стадиона в Черкизово
Сергей Сорокин
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Председатель правления РФСО «Локомотив» Юрий Нагорных прокомментировал возможный переезд железнодорожников в «Лужники».

«Могу сказать, что письмо, которое было вчера опубликовано — это фейк. Такого письма не подписывалось. Действительно, обсуждается вопрос реконструкции, на период которой, о чем говорилось и раньше, возможен вариант с арендой «Лужников». Это единственное, что я могу сказать

О сносе стадиона в Черкизово речи не идёт? Реконструкция», — цитирует Нагорных «РБ-Спорт».

Ранее появилась информация, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». Взамен РЖД готово передать Москве права на спортивные сооружения в Баковке, Перово и Свиблово.

«Локо» хочет снести стадион и переехать в «Лужники». Это больше не ваше Черкизово! «Локо» хочет снести стадион и переехать в «Лужники». Это больше не ваше Черкизово!
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