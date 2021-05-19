Нагорных – о возможном переезде «Локо»: речь идёт о реконструкции стадиона в Черкизово
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Председатель правления РФСО «Локомотив» Юрий Нагорных прокомментировал возможный переезд железнодорожников в «Лужники».
«Могу сказать, что письмо, которое было вчера опубликовано — это фейк. Такого письма не подписывалось. Действительно, обсуждается вопрос реконструкции, на период которой, о чем говорилось и раньше, возможен вариант с арендой «Лужников». Это единственное, что я могу сказать
О сносе стадиона в Черкизово речи не идёт? Реконструкция», — цитирует Нагорных «РБ-Спорт».
Ранее появилась информация, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». Взамен РЖД готово передать Москве права на спортивные сооружения в Баковке, Перово и Свиблово.
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