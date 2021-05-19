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Сергей Собянин: стадион «Локомотива» должен развиваться, а не сноситься

Сергей Собянин: стадион «Локомотива» должен развиваться, а не сноситься
Михаил Рождественский
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Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением о ситуации вокруг «Локомотива» и домашнего стадиона команды «РЖД Арена».

«Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильём. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий её спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься. Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона», — написал Собянин на своём сайте.

Ранее появилась информация, что руководство РЖД обратились в мэрию Москвы с просьбой передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». Взамен госкомпания готова передать Москве права на спортивные сооружения в Баковке, Перово и Свиблово.

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