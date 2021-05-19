Нури Шахин: когда Клопп спрашивает «как дела?», это не вопрос ради вопроса

Полузащитник турецкого «Антальяспора» Нури Шахин поделился впечатлениями от работы с нынешним главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«В его тренерских способностях никто не сомневается, он очень хорош. Но больше всего мне нравятся его человеческие качества. Когда он спрашивает „как дела?“, это не вопрос ради вопроса. Он спрашивает от всего сердца. И если у тебя проблема, он поможет. Он найдёт на это время, ему не всё равно.

Иногда он может быть жёстким, это точно, но на следующий день ты понимаешь, что никаких проблем между вами нет. Это то, что мне больше всего нравится в нём. Я сам этому у него учился. Если хочешь на протяжении долгого времени быть хорошим тренером, то должен оставаться и хорошим человеком. Игроки это чувствуют. Вы не можете лгать, и Юрген не лжёт. Он такой, какой есть. Именно поэтому Клопп так успешен», — цитирует Шахина Goal.

Клопп благодарит болельщиков