Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мюллер и Хуммельс вошли в заявку сборной Германии на Евро-2020. Лёв не вызывал их два года

Мюллер и Хуммельс вошли в заявку сборной Германии на Евро-2020. Лёв не вызывал их два года
Михаил Рождественский
Комментарии

Немецкий футбольный союз на своём сайте представил заявку сборной Германии на предстоящий чемпионат Европы по футболу — 2020.

В список из 26 футболистов вошли защитник Матс Хуммельс и нападающий Томас Мюллер, которых не вызывали в национальную команду с 2019 года по решению главного тренера Йоахима Лёва.

Заявка сборной Германии:

вратари — Лено («Арсенал»), Нойер («Бавария»), Трапп («Айнтрахт»);

защитники — Гинтер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Гозенс («Аталанта»), Гюнтер («Фрайбург»), Хальстенберг, Клостерман (оба — «РБ Лейпциг»), Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Кох («Лидс Юнайтед»), Рюдигер («Челси»), Зюле («Бавария»);

полузащитники — Джан («Боруссия» Дортмунд), Горецка, Киммих, Мусиала (все — «Бавария»), Гюндоган («Манчестер Сити»), Хаверц («Челси»), Хофман, Нойхаус (оба — «Боруссия» Мёнхенгладбах), Кроос («Реал»);

нападающие — Гнабри, Мюллер, Зане (все — «Бавария»), Фолланд («Монако»), Вернер («Челси»).

Сборная Германии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Францией, Португалией и Венгрией. Ранее стало известно, что национальной команде не помогут вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген и нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс.

Таблица групп Евро-2020
Как сложились судьбы игроков золотой сборной Германии 1990 года. Фото с разницей в 30 лет Как сложились судьбы игроков золотой сборной Германии 1990 года. Фото с разницей в 30 лет
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021