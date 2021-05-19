Мюллер и Хуммельс вошли в заявку сборной Германии на Евро-2020. Лёв не вызывал их два года

Немецкий футбольный союз на своём сайте представил заявку сборной Германии на предстоящий чемпионат Европы по футболу — 2020.
В список из 26 футболистов вошли защитник Матс Хуммельс и нападающий Томас Мюллер, которых не вызывали в национальную команду с 2019 года по решению главного тренера Йоахима Лёва.
Заявка сборной Германии:
вратари — Лено («Арсенал»), Нойер («Бавария»), Трапп («Айнтрахт»);
защитники — Гинтер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Гозенс («Аталанта»), Гюнтер («Фрайбург»), Хальстенберг, Клостерман (оба — «РБ Лейпциг»), Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Кох («Лидс Юнайтед»), Рюдигер («Челси»), Зюле («Бавария»);
полузащитники — Джан («Боруссия» Дортмунд), Горецка, Киммих, Мусиала (все — «Бавария»), Гюндоган («Манчестер Сити»), Хаверц («Челси»), Хофман, Нойхаус (оба — «Боруссия» Мёнхенгладбах), Кроос («Реал»);
нападающие — Гнабри, Мюллер, Зане (все — «Бавария»), Фолланд («Монако»), Вернер («Челси»).
Сборная Германии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Францией, Португалией и Венгрией. Ранее стало известно, что национальной команде не помогут вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген и нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс.
- 19 мая 2021
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