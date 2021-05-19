Руководитель медиаслужбы «Рубина»: Зуев неделю готовился петь Life is Life

Руководитель медиаслужбы «Рубина» Иван Бодылевский рассказал, как к съёмкам клипа готовился полузащитник Александр Зуев.
«У нас новички обычно поют песню на вечеринке-посвящении, но в этот раз её не было. Зуев неделю готовился петь Life is Life – на выступлении его поддержала вся команда. Когда в марте возобновился сезон, эту песню включали в раздевалке после каждой победы. Пошло-пошло, и вот после матча с «Арсеналом» она заиграла как-то по-особенному. Слуцкий танцевал, в его глазах был огонь, и я, увидев это, решил поменять финальную песню в ролике с его поздравлением – изначально планировали завершить другим треком. В ресторане после просмотра ролика вся команда вышла на сцену, и они все вместе её спели – получилось круто», — сказал Бодылевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 19 мая 2021
-
16:12
-
16:11
-
16:03
-
15:54
-
15:46
-
15:35
-
15:29
-
15:20
-
15:01
-
15:01
-
14:55
-
14:54
-
14:44
-
14:42
-
14:30
-
14:21
-
14:15
-
14:03
-
13:56
-
13:43
-
13:33
-
13:15
-
13:09
-
13:01
-
12:51
-
12:46
-
12:19
-
12:16
-
12:14
-
11:56
-
11:56
-
11:39
-
11:27
-
10:59
-
10:51