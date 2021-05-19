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Руководитель медиаслужбы «Рубина»: Зуев неделю готовился петь Life is Life

Руководитель медиаслужбы «Рубина»: Зуев неделю готовился петь Life is Life
Полина Куимова
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Руководитель медиаслужбы «Рубина» Иван Бодылевский рассказал, как к съёмкам клипа готовился полузащитник Александр Зуев.

«У нас новички обычно поют песню на вечеринке-посвящении, но в этот раз её не было. Зуев неделю готовился петь Life is Life – на выступлении его поддержала вся команда. Когда в марте возобновился сезон, эту песню включали в раздевалке после каждой победы. Пошло-пошло, и вот после матча с «Арсеналом» она заиграла как-то по-особенному. Слуцкий танцевал, в его глазах был огонь, и я, увидев это, решил поменять финальную песню в ролике с его поздравлением – изначально планировали завершить другим треком. В ресторане после просмотра ролика вся команда вышла на сцену, и они все вместе её спели – получилось круто», — сказал Бодылевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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