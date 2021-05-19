Руководитель медиаслужбы «Рубина» и режиссёр рассказали, как снимался клип для Слуцкого

Руководитель медиаслужбы «Рубина» Иван Бодылевский и режиссёр Cолтан Сунгатуллин рассказали, как снимался клип для главного тренера команды Леонида Слуцкого.



«Повторяющихся локаций у нас не было. Modern Talking сняли в кинопавильоне, «Песняров» – во Дворце культуры. Там современный ремонт, но дизайн того времени полностью сохранён. Песню Губина снимали в ресторане, «Тает лёд» – на базе «Рубина». А вот для сцен, где действие якобы происходит в квартире Слуцкого, выбрали старую базу клуба. Команда оттуда переехала больше десяти лет назад, здание сейчас пустует, но оно максимально наполнено атмосферой – будто игроки оттуда съехали только-только, прям чувствовался этот дух. Там до сих пор на стенах висят плакаты! Для меня было удивлением, что футболисты уже в нынешнее время жили в таких простых условиях – это даже на интернат не похоже.



Когда снимали финальную сцену со Слуцким, мы ему, конечно же, не говорили, что это будет за ролик. Я ему лишь сказал, что мы по окончании сезона, если команда успешно выступит, хотим выпустить видео с песней, и нужно, чтобы он тоже записался. «Хорошо, без проблем», – ответил он и приехал на студию. Взял листочек, спел за 15 минут и уехал. Прошло полтора месяца, он ко мне подходит и говорит: «А другие футболисты уже спели песню?». «Да», – говорю. «А чего, когда сниматься будем?». Договорились о дате, собрались. Выдали ему куртку, которую мы, кстати, один в один, как в клипе «Грибов», нашли на «Авито», балаклаву – и сняли всё минут за 10–15 минут. Викторович ничего не спросил, потому что, когда он держал микрофон во время съёмок, оттуда ничего не звучало – это уже на монтаже Солтан сделал так, что из его колонок играет песня. Получилось, к слову, очень натурально», — сказал Бодылевский и Сунгатуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.