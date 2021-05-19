Президент «Атлетико»: нет шансов, что Фелиш уйдёт. Он ещё принесёт нам славу

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба нападающего Жоау Фелиша.



«Нет шансов, что Фелиш уйдёт. Ему нужно адаптироваться. День, когда он окончательно раскроется, будет одним из самых важных для мирового футбола. Игроки не машины, у них бывают хорошие и плохие дни. Фелиш ещё принесёт «Атлетико» много моментов славы», — цитирует Сересо Marca со ссылкой на El Larguero.



Фелиш перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» в том же 2019 году. Сумма трансфера составила € 127 млн. В этом сезоне на счету 21-летнего португальца семь мячей (один — с пенальти) и пять голевых пасов в 30 встречах чемпионата Испании.



Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет обменять на Фелиша форварда Антуана Гризманна.

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