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Стали известны подробности встречи Месси и Суареса в Мадриде

Стали известны подробности встречи Месси и Суареса в Мадриде
Михаил Рождественский
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Опубликованы подробности встречи нападающего «Барселоны» Лионеля Месси со своим другом и бывшим партнёром по команде, форвардом «Атлетико» Луисом Суаресом, которая состоялась накануне, 18 мая, в Мадриде.

Как сообщает Sport.es, футболисты встретились в итальянском ресторане, куда приехали вместе на автомобиле. Позднее в заведение прибыли их жёны. Аргентинец решил поддержать уругвайца в преддверии решающего матча в борьбе за чемпионство и пожелал ему удачи. Отмечается, что Месси воспринимает потенциальный успех Суареса как свой.

За тур до конца сезона «Атлетико», набрав 83 очка, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, опережая единственного конкурента в борьбе за титул — мадридский «Реал» — на два очка. В решающем матче «матрасники» сыграют с «Вальядолидом». В свою очередь «сливочные» встретятся с «Вильярреалом».

Напомним, «Барселона» на днях уступила «Сельте» и лишилась шансов на чемпионство. Команда располагается на третьей строчке в таблице Примеры с 76 очками в активе.

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