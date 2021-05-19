Стали известны подробности встречи Месси и Суареса в Мадриде

Опубликованы подробности встречи нападающего «Барселоны» Лионеля Месси со своим другом и бывшим партнёром по команде, форвардом «Атлетико» Луисом Суаресом, которая состоялась накануне, 18 мая, в Мадриде.



Как сообщает Sport.es, футболисты встретились в итальянском ресторане, куда приехали вместе на автомобиле. Позднее в заведение прибыли их жёны. Аргентинец решил поддержать уругвайца в преддверии решающего матча в борьбе за чемпионство и пожелал ему удачи. Отмечается, что Месси воспринимает потенциальный успех Суареса как свой.



За тур до конца сезона «Атлетико», набрав 83 очка, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, опережая единственного конкурента в борьбе за титул — мадридский «Реал» — на два очка. В решающем матче «матрасники» сыграют с «Вальядолидом». В свою очередь «сливочные» встретятся с «Вильярреалом».



Напомним, «Барселона» на днях уступила «Сельте» и лишилась шансов на чемпионство. Команда располагается на третьей строчке в таблице Примеры с 76 очками в активе.

Новость по теме Месси и Суарес пообедали в Мадриде перед решающим туром Примеры