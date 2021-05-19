Миранчук — о фанатах в Италии: бабушка вышла из магазина, говорит: «Молодец, прибавляешь»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал, узнают ли его на улицах Бергамо.
«Недавно прогуливались на байках в маске, и какая-то компания узнала, стали кричать «Миранчук!». Многие начали узнавать, даже удивлялся, почему так. Все открылось, это логично. Футбол любят и люди узнают.
Я ощутил влияние церкви. Здесь очень часто слышен звон колоколов — утром, днём. Ты понимаешь, что здесь очень много церквей. Когда тебя в восемь утра будит не будильник, а колокола, понимаешь, что для Италии это важно.
Вторая религия — футбол? Вчера выходили в магазин, а там бабушка, не знаю, сколько ей лет, я уже заходил к ней, когда только приехали. Она поняла, что я футболист, только приехал, а это, видимо, её магазин продуктовый. И на каком-то ломаном языке поговорили.
И вот вчера зашли, она узнала, вышла, говорит: «Как дела? Вот сейчас ты молодец, прибавляешь, давай…». Я вообще удивился, бабушка реально начала говорить мне про футбол, про кубок, что идём на втором месте», — сказал Миранчук в интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.
- 19 мая 2021
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