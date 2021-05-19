Гарри Кейн намерен перейти в «Манчестер Сити»

Стали известны предпочтения нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна в вопросе потенциального перехода в другую команду.
Как сообщает The Times, приоритетным вариантом для 27-летнего футболиста является «Манчестер Сити». Гарри хотел бы поработать с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, и манкунианцы заинтересованы в его услугах. Игрок рассчитывает, что клуб сделает предложение, которое устроит президента «Тоттенхэма» Даниэля Леви.
Также Кейна привлекает возможность помочь «Манчестер Юнайтед» вернуться к крупным победам, однако приоритетом остаётся принципиальный соперник «красных дьяволов». Помимо двух манчестерских клубов, купить форварда хочет «Челси».
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. В нынешнем сезоне Гарри принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, забил 22 гола (четыре — с пенальти) и отдал 13 результативных передач.
Видео гола Кейна в ворота «Вулверхэмптона»:
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