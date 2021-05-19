Колосков: отец Кварацхелии оказывает своему сыну медвежью услугу

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал заявление Бадри Кварацхелии, отца полузащитника «Рубина» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.



Ранее отец 20-летнего футболиста сказал, что тот точно покинет казанский клуб. «Хочу заверить всех грузин, что мой сын не останется в России», — заявил Кварацхелия-старший.



«Хвича из талантливого парня превратился в футболиста, из которого можно сделать игрока высокого международного уровня. Я бы сказал, что отец оказывает своему сыну медвежью услугу. Не факт, что Кварацхелия где-то заиграет. Нужно, чтобы совпало много факторов: умный тренер, хорошая обстановка, коллектив в команде. Хвича через всё это прошёл. Может, конечно, отец Кварацхелии имел в виду, что за границей у сына будет больше возможностей для роста. Мы же не знаем точных интонаций: то ли это было сказано в защиту футболиста и против России, то ли про то, что в России Хвича уже получил максимум. А чтобы совершенствоваться, надо поехать в ведущие европейские клубы», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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