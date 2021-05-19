«Спартак» совершил камбэк в матче молодёжного первенства, «Локомотив» проиграл «Ростову»

В 8-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Строгино». Матч прошёл на поле академии хозяев в Москве и завершился со счётом 4:2.



Уже к 16-й минуте гости добились преимущества в два мяча — забили защитник Игорь Соколов и полузащитник Даниил Калмашев. Красно-белым удалось восстановить равновесие ещё до перерыва усилиями хавбеков Константина Шильцова и Максима Лайкина. Во втором тайме «Спартак» довёл камбэк до победного конца благодаря Шильцову, который забил ещё два мяча в течение восьми минут и оформил хет-трик.

В параллельном матче «Ростов» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Олимп имени Виктора Понедельника» в Ростове-на-Дону. Итоговый счёт — 1:0.



Единственный гол в матче был забит в первом тайме на 36-й минуте. Его автором стал нападающий Никита Колотиевский.