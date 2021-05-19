Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» совершил камбэк в матче молодёжного первенства, «Локомотив» проиграл «Ростову»

«Спартак» совершил камбэк в матче молодёжного первенства, «Локомотив» проиграл «Ростову»
Михаил Рождественский
Комментарии

В 8-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Строгино». Матч прошёл на поле академии хозяев в Москве и завершился со счётом 4:2.

Уже к 16-й минуте гости добились преимущества в два мяча — забили защитник Игорь Соколов и полузащитник Даниил Калмашев. Красно-белым удалось восстановить равновесие ещё до перерыва усилиями хавбеков Константина Шильцова и Максима Лайкина. Во втором тайме «Спартак» довёл камбэк до победного конца благодаря Шильцову, который забил ещё два мяча в течение восьми минут и оформил хет-трик.

Турнирная таблица молодёжного первенства России
Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 8-й тур
19 мая 2021, среда. 14:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
4 : 2
Строгино-мол.
Москва
0:1 Соколов – 5'   0:2 Камлашев – 15' (пен)   1:2 Шильцов – 24'   2:2 Лайкин – 31'   3:2 Шильцов – 67'   4:2 Кутателадзе – 75'

В параллельном матче «Ростов» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Олимп имени Виктора Понедельника» в Ростове-на-Дону. Итоговый счёт — 1:0.

Единственный гол в матче был забит в первом тайме на 36-й минуте. Его автором стал нападающий Никита Колотиевский.

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 8-й тур
19 мая 2021, среда. 14:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Локомотив-мол.
Москва
1:0 Колотиевский – 36'
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021