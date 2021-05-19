«Локомотив» проведёт встречу болельщиков с Плутником по поводу будущего «РЖД Арены»

«Локомотив» организует встречу председателя совета директоров Александра Плутника с болельщиками команды, чтобы обсудить возможный переезд команды на «Лужники» и будущее «РЖД Арены».

«В пятницу, 21 мая, состоится встреча болельщиков с Александром Плутником. На встрече будет обсуждаться вопрос о переезде команды на стадион «Лужники» и будущем «РЖД Арены». Задать вопрос руководству клуба вы можете, направив своё обращение на электронный адрес fanclub@fclm.ru. Вопросы принимаются до 16 часов 21 мая», — сообщает пресс-служба клуба.

Ранее появилась информация, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». Взамен госкомпания готова передать Москве права на спортивные сооружения в Баковке, Перове и Свиблове.