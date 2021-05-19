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«Ньюкасл Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

«Ньюкасл Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Диана Валавичюте
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Сегодня, 19 мая, состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча 37-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Помогать ему будут ассистенты Гарри Леннард и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Тони Харрингтон.

«Ньюкасл» в 36 матчах набрал 39 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (20) располагается на 20-м месте. Ранее чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».

В последнем, 38-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграет с «Фулхэмом», а «Шеффилд Юнайтед» — с «Бёрнли».

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