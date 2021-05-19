В Боснии и Герцеговине задержан экс-тренер загребского «Динамо», скрывавшийся от тюрьмы

Полиция Боснии и Герцеговины задержала бывшего главного тренера загребского «Динамо» Зорана Мамича, сообщает Reuters.



По информации источника, арест был совершён на основании ранее выданного Хорватией международного ордера. Мамич находится под стражей в ведении Государственного агентства по расследованиям и охране и ожидает суда.



Напомним, бывший президент загребской команды Здравко Мамич и его брат Зоран Мамич находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвиняли их в хищении $ 17,3 млн из бюджета клуба с 2008 года и невыплате налогов в размере $ 1,8 млн. Предположительно, они не декларировали комиссионные за переход футболистов «Динамо» в зарубежные команды.



В марте текущего года Верховный суд приговорил Мамича к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения за коррупцию. После этого специалист объявил об уходе с поста наставника загребского «Динамо». 11 мая стало известно, что Мамич не явился в тюрьму для отбывания наказания.

Новость по теме Хорватия выдала международный ордер на арест экс-тренера загребского «Динамо»