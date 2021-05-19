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ЦСКА предложил Дзагоеву продлить контракт

ЦСКА предложил Дзагоеву продлить контракт
Алексей Ласнов
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Московский ЦСКА предложил полузащитнику Алану Дзагоеву продлить контракт, сообщает Sport24.

Новое соглашение с 30-летним футболистом будет рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. В минувшем сезоне футболист во всех турнирах провёл 21 матч, забил два гола и сделал три результативные передачи. Всего за московскую команду Алан провёл 375 матчей, забил 77 голов и отдал 90 голевых передач.

Ранее генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с истекающими контрактами Алана Дзагоева, Виктора Васина и Кирилла Набабкина.

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