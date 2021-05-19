В «Кальяри» отреагировали на новость об интересе к Кокорину

Спортивный директор «Кальяри» Стефано Капозукка прокомментировал новость об интересе сардинцев к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.



«Это исключено. У нас нет к нему интереса», — цитирует Капозукку Sport24.

Сообщалось, что «фиалки» нацелились на вратаря «Кальяри» Алессио Краньо, в чьих услугах также заинтересован «Интер». Клуб просит за футболиста € 20 млн, что является проблемой для «Фиорентины». В связи с этим «фиалки», чтобы снизить цену, готовы включить в сделку двух игроков — Кокорина и защитника Лоренцо Венути.



Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Александр принял участие в трёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.