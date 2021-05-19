Яровинский: шансы Хвичи остаться в «Рубине», как у девушки встретить динозавра на Тверской

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о возможном уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии.
«Шансы, что Хвича останется в «Рубине», ровно такие, как у девушки встретить на Тверской динозавра. 50 на 50 — либо встретит, либо нет. Всегда больно терять таких игроков. Но он, к сожалению, не к бабушке едет во дворе мяч гонять. Он, скорее всего, перейдёт в топовый европейский чемпионат. В этом, если хотите, социальная ответственность руководства клуба перед футболистом. Таких игроков надо отпускать дальше. Ты принимаешь участие в его развитии, ты наслаждаешься его игрой, он растёт как спортсмен, а основа футбола в том, чтобы играть на как можно более высоком уровне, поэтому ты не имеешь права вставлять палки ему в колёса», – цитирует Яровинского «Бизнес Online».
Ранее отец полузащитника «Рубина» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии сообщил о предстоящем уходе сына из казанского клуба.
- 19 мая 2021
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