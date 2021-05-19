«Аталанта» — «Ювентус»: онлайн-трансляция финала Кубка Италии начнётся в 22:00
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Сегодня, 19 мая, состоится финальный матч Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Ювентус».
«Аталанта» начала свой путь в нынешнем розыгрыше Кубка Италии со стадии 1/8 финала турнира, где обыграла «Кальяри» со счётом 3:1. В четвертьфинале Кубка страны команда из Бергамо одолела «Лацио» (3:2), а в полуфинале оказалась сильнее «Наполи» (0:0, 3:1).
«Ювентус» в 1/8 финала Кубка Франции обыграл «Дженоа» в дополнительное время встречи (3:2). В четвертьфинале подопечные Андреа Пирло разгромили СПАЛ (4:0), а в 1/2 финала одолели «Интер» (2:1, 0:0).
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