Бывший полузащитник «Ювентуса», «Реала» и сборной Германии Сами Хедира объявил о завершении профессиональной карьеры. На данный момент 34-летний хавбек является игроком берлинской «Герты».



«Настало время прощаться. Такие решения никогда не принимаются легко. Это меняет жизнь. В субботу я проведу последний матч в карьере. Для меня было честью играть за крупнейшие клубы, выигрывать трофеи и приобщиться к историческому моменту, когда сборная Германии выиграла чемпионат мира 2014 года.



Спасибо всем болельщикам, товарищам по командам, тренерам и, конечно же, моей семье и друзьям. Вы были со мной на протяжении всего этого путешествия, которое подходит к концу. Ещё увидимся! С уважением, Сами», — написал Хедира на своей странице в «Инстаграме».