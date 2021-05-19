Девушка Миранчука пожаловалась, что Алексей никуда не ходит после тренировок в «Аталанте»

Девушка полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Елена сравнила поведение футболиста после тренировок в итальянской команде с его поведением после занятий в «Локомотиве».
«Это два разных человека. Вообще! Сначала я была в лёгком шоке, не понимала, что поменялось. Но с Лёшей после тренировок в «Локомотиве» мы куда то шли всё время, были классные новые досуги. Леша после тренировок в «Аталанте» — зашёл, сел, уснул. Вообще не бывает по-другому. Говорит, сегодня была сложная тренировка. Но так сложно каждый день. Я вижу, что это небо и земля, и ему теперь надо больше времени на восстановление.
Ездим ли мы в Милан и другие места? У Лёши нет выходных. Если бы мы были простыми людьми с графиком 5/2 — тогда да. У них бывает выходной, когда был цикл недельный между играми. Тогда мы куда-то ездили», — сказала Елена в интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.
25-летний Миранчук в нынешнем сезоне провёл 24 матча в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
- 19 мая 2021
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