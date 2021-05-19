Понсе вызван в сборную Аргентины для подготовки к Олимпиаде

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе вызван в олимпийскую сборную Аргентины, сообщает пресс-служба красно-белых.

Аргентинская команда в ходе подготовки к Олимпийским играм в Токио проведёт сбор в Марбелье. Планируется сыграть два товарищеских матча: 8 июня — с Данией и 11 июня — с Саудовской Аравией. Соперниками Аргентины по групповому турниру Олимпиады, который начнётся во второй половине июля, станут Египет, Испания и Австралия.

Понсе выступает за «Спартак» с 2019 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в € 7 млн. В нынешнем сезоне Понсе провёл 28 матчей, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.