Ари рассказал о предложениях из Бразилии и России

Бывший нападающий «Краснодара» Ари сообщил, что у него есть предложения от одного российского и двух бразильских клубов.



«Мы пока приехали в отпуск, находимся в Бразилии, есть два клуба из Бразилии, которые сделали конкретные предложения, то есть они заинтересованы в подписании контракта. Также есть предложение из России, но оно пока не конкретное, то есть ещё не дошли до конкретных разговоров. Входит ли клуб в первую шестёрку чемпионата России? Не хочу говорить о деталях, пока нет ничего серьёзного», — цитирует Ари ТАСС.

Матч с «Сочи» (1:3) стал последним для Ари в «Краснодаре». Контракт бразильского футболиста истекает по окончании сезона.

Ари перебрался в Россию в 2010 году, пополнив состав «Спартака». В 2013 году форвард перешёл в «Краснодар», откуда впоследствии уходил в аренду в «Локомотив».