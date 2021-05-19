Ари рассказал о предложениях из Бразилии и России

Бывший нападающий «Краснодара» Ари сообщил, что у него есть предложения от одного российского и двух бразильских клубов.
«Мы пока приехали в отпуск, находимся в Бразилии, есть два клуба из Бразилии, которые сделали конкретные предложения, то есть они заинтересованы в подписании контракта. Также есть предложение из России, но оно пока не конкретное, то есть ещё не дошли до конкретных разговоров. Входит ли клуб в первую шестёрку чемпионата России? Не хочу говорить о деталях, пока нет ничего серьёзного», — цитирует Ари ТАСС.
Матч с «Сочи» (1:3) стал последним для Ари в «Краснодаре». Контракт бразильского футболиста истекает по окончании сезона.
Ари перебрался в Россию в 2010 году, пополнив состав «Спартака». В 2013 году форвард перешёл в «Краснодар», откуда впоследствии уходил в аренду в «Локомотив».
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