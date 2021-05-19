Фрэнк Лэмпард: горжусь своей работой в «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал об увольнении с поста наставника синих.



«Стоит признать, что терять работу тяжело. Кто говорит иначе, тот лжёт. Есть фактор гордости. Ты над чем-то работаешь, а это у тебя забирают. Но это жизнь, надо быть реалистом. Я бы не взялся за эту работу, если бы не понимал до конца, что однажды могу уйти в определённой ситуации. Я не просто прислушался к сердцу, я также полностью всё обдумал и осознал, что меня ожидает на этой работе.



После увольнения понял, что моя карьера всё равно продолжается, а самое прекрасное — хоть я и ушёл из клуба, который люблю, за который так долго играл, но всё же между нами есть сильная связь. Мне очень нравится это.



Видел, что некоторые говорили, будто я лишь следовал зову сердца, соглашаясь на эту работу. Но это совершенно точно не так. Я не принимаю решений, связанных с работой, основываясь лишь на эмоциях. Можно даже сказать, что всё совсем наоборот. Я сотни раз всё оцениваю в голове, дело тут точно не в сердце. И думаю, что если бы пришел в «Челси» в 55 лет с коллекцией трофеев за спиной, то подход мой был бы таким же. Есть определённые ожидания, не соответствуешь им — покидаешь клуб.



Горжусь своей работой в «Челси». Хотел задержаться подольше, добиться видимых успехов, выиграть трофеи, но этого не случилось. Это был очень ценный опыт, и он заложил определённый фундамент на будущее», – приводит слова Лэмпарда The Telegraph.



Лэмпард являлся главным тренером «Челси» с лета 2019 года и был уволен в январе 2021 года. На посту наставника лондонцев его сменил Томас Тухель.

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